«Билайн» добавил в приложение мониторинг ограничений интернета и связи

«Билайн» добавил в свое приложение отображение ограничений связи, а также статус работоспособности белых списков — теперь абоненты могут в реальном времени увидеть статус связи в своей локации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
«Информация видна на главном экране приложения. При отсутствии ограничений баннер скрывается автоматически. Функция уже развернута на всей территории России», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что мера, в частности, признана заменить текстовые уведомления удобным визуальным интерфейсом в условиях отсутствия или при сбоях мобильного интернета.
3 мая ряд мобильных операторов разослали своим абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета и СМС в Москве и области с 5 по 9 мая. С утра 5 мая в Москве и Петербурге фиксировались подобные сбои. Через несколько часов Минцифры заявило о восстановлении работы мобильного интернета.
Вечером 6 мая «Ростелеком» разослал пользователям предупреждение о возможных отключениях мобильного интернета в Москве.
