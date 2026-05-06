«Билайн» добавил в приложение мониторинг ограничений интернета и связи

Источник: РБК

«Билайн» добавил в свое приложение отображение ограничений связи, а также статус работоспособности белых списков — теперь абоненты могут в реальном времени увидеть статус связи в своей локации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Информация видна на главном экране приложения. При отсутствии ограничений баннер скрывается автоматически. Функция уже развернута на всей территории России», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что мера, в частности, признана заменить текстовые уведомления удобным визуальным интерфейсом в условиях отсутствия или при сбоях мобильного интернета.

3 мая ряд мобильных операторов разослали своим абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета и СМС в Москве и области с 5 по 9 мая. С утра 5 мая в Москве и Петербурге фиксировались подобные сбои. Через несколько часов Минцифры заявило о восстановлении работы мобильного интернета.

Вечером 6 мая «Ростелеком» разослал пользователям предупреждение о возможных отключениях мобильного интернета в Москве.

