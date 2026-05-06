Эксперт Ермаков рассказал, почему Трамп приостановил «Проект Свобода»

Он отметил, что операция «Проект Свобода» изначально была неоднозначным предложением со стороны Вашингтона. Также специалист допустил возобновление боевых действий на Ближнем Востоке из-за ударов по Объединенным Арабским Эмиратам со стороны Ирана.
— Израилю и «ястребам» в США очень хотелось бы додавить персов, но сам Трамп, похоже, колеблется, так как конфликт идет не так, как ему хочется, — подчеркнула Ермаков в беседе с Новостями Mail.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что приостановил операцию «Проект “Свобода” по освобождению судов, застрявших в Персидском заливе. Он пояснил, что принял такое решение по просьбе Пакистана и других стран, а также в связи с “огромными военными успехами” США в кампании против Ирана.