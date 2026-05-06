В Управлении ФСБ Москвы и МО увековечили память героя Великой Отечественной: фоторепортаж

В Управлении ФСБ России по городу Москве и Московской области прошла торжественная церемония по увековечиванию памяти лейтенанта госбезопасности Сидорова Василия Семеновича, погибшего при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны. Имя героя нанесено на мемориальную стелу Управления. На мероприятии присутствовали родственники московских чекистов, погибших при исполнении воинского долга и потомки Василия Сидорова — дочь, внуки, правнуки, все эти годы считавшие его пропавшим без вести. Лейтенант госбезопасности Василий Сидоров погиб в ноябре 1941 года, в составе мотострелкового полка УНКВД по Москве и Московской области отражая атаки немецко-фашистских захватчиков в окрестностях села Рогачево, не давая противнику прорваться к Москве. Похоронен в братской могиле в деревне Василёво Дмитровского городского округа Московской области.