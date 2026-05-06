Науседа: Литва готова участвовать в операции в Ормузе, хотя США и отказались

«Мы всегда очень серьезно оцениваем приглашения США к участию в той или иной международной миссии. Именно поэтому я ответил на это приглашение», — сказал он.
По его словам, власти республики намерены в ближайшее время рассмотреть этот вопрос на государственном совете обороны. Политик выразил надежду, что это решение будет положительным, прокомментировав вопрос, готова ли Литва присоединиться к коалиции, несмотря на смену позиции главы Белого дома.
Как писал сайт KP.RU, в начале марта Науседа заявил, что Литва хочет предоставить Вашингтону свою территорию для решения вопросов логистики в операции против Ирана. В своем заявлении литовский политик назвал Вильнюс преданным и ответственным союзником Вашингтона.