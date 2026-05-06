Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Науседа: Литва готова участвовать в операции в Ормузе, хотя США и отказались

Ранее Литва предлагала свою территорию для логистических возможностей США в войне против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Вильнюс, как и ранее, готов поучаствовать в операции НАТО в Ормузском проливе, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп передумал и отказался от помощи альянса. Об этом на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы всегда очень серьезно оцениваем приглашения США к участию в той или иной международной миссии. Именно поэтому я ответил на это приглашение», — сказал он.

По его словам, власти республики намерены в ближайшее время рассмотреть этот вопрос на государственном совете обороны. Политик выразил надежду, что это решение будет положительным, прокомментировав вопрос, готова ли Литва присоединиться к коалиции, несмотря на смену позиции главы Белого дома.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта Науседа заявил, что Литва хочет предоставить Вашингтону свою территорию для решения вопросов логистики в операции против Ирана. В своем заявлении литовский политик назвал Вильнюс преданным и ответственным союзником Вашингтона.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше