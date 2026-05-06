«Я просто была влюблена»: Николь Кидман завила, что с молодости одержима русскими и их культурой

Актриса ездила в Петербург, чтобы увидеть места из «Войны и мира».

Николь Кидман призналась, что в молодости увлеклась русской культурой и читала произведения Достоевского и Толстого. Об этом, ссылаясь на интервью голливудской актрисы в подкасте Las Culturistas, пишет Spletnik.

Я была просто влюблена в русских. У меня был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый. Я начала с Достоевского, затем переключилась на Толстого. И вот так я помешалась на русских", — заявила артистка.

Интерес к русской литературе привёл Кидман в Санкт-Петербург. Там она увидела места, связанные с «Войной и миром», и даже «квартиру» князя Андрея Болконского. По словам актрисы, Достоевский и Толстой во многом повлияли на её творческий путь.

