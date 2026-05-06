Захарова рассказала, что ИИ никогда не заменит для человека

«Пожалуйста, помните о том, что нужно сохранять критическое мышление. И нужно убеждать людей, вашу аудиторию, что ни один искусственный интеллект, ни одна программа никогда не заменит человеку критического мышления, совести и что самое важное, нравственности. Нельзя заменить искусственным интеллектом душу. Об этом всегда нужно помнить. И у вас есть все возможности об этом рассказывать вашей аудитории», — сказала Захарова в рамках медиашколы для иностранных блогеров.