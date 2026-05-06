Необычное и опасное явление зафиксировали в Волгоградской области

Необычное для весны опасное явление зафиксировано в Волгоградской области. По данным Гидрометцентра РФ, на метеорологических станциях Палласовка, Ольховка и Фролово наблюдается переувлажнение почвы, которое сохранится до 8 мая.
Ранее, напомним, власти Волгоградской области заявляли о трудностях посевной кампании, вызванных в том числе переувлажнением почвы. Данное явление этой весной наблюдалось даже в обычно засушливом Палласовском районе.
Также Гидрометцентр прогнозирует грозы и усиление ветра с 10 часов 7 мая в регионе. Предупреждение будет действовать до 20−00 ч. При грозах порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.
При этом дневная температура воздуха в некоторых районах Волгоградской области в четверг может подняться +29 градусов. А 9 мая синоптики обещают +30.