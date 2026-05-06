Трамп: Блокаду Ирана в Ормузе невозможно пройти, она как стальная стена

Глава Белого дома удивился стойкости ВМС США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская блокада в Ормузском проливе невозможно пройти никому. Она как сплошная стена, защищающая от всего. Свое мнение на тему ближневосточного конфликта он высказал на мероприятии в честь Дня матери военнослужащих, проходившем в Белом доме.

По его словам, операция по морской блокаде просто «невероятна». Он был искренне удивлен стойкости американских ВМС.

«Работу, которую они (военные ВМС США — прим. ред.) делают, это как стальная стена — никто не пройдет», — сказал Трамп.

Политик подчеркнул, что Ирану в любом случае придется заключить мирный договор с США. И, если этого не произойдет сейчас, то обязательно случится позже, считает он.

Ранее в глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что безопасность маршрута в Ормузе имеет глобальное значение. Поэтому, по его мнению, все страны мира должны присоединиться к операции США.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше