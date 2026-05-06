Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение

По версии следствия, чтобы скрыть перерасход, штаб Саркози и агентство использовали фиктивные счета. Их оформляли не на избирательную кампанию, а на партию «Союз в поддержку народного движения», которая с 2015 года называется «Республиканцы». Формально документы проходили как расходы на партийные мероприятия — митинги и съезды, не связанные с выборами. Следствие утверждало, что на кампанию Саркози было потрачено €42,8 млн. Это примерно вдвое превышало установленный законом лимит.