«Рубль всех переиграл»: может ли доллар стоить 50 ₽

С 8 мая Минфин возобновит операции по бюджетному правилу. Объявленные ведомством объемы ежедневных покупок валюты и золота на 5,8 млрд руб. в день оказались ниже ожиданий рынка. Рубль отреагировал на решение Минфина укреплением.
В ближайшие годы российская валюта продолжит укрепляться к отметке 51 ₽ за доллар, убежден управляющий активами Роман Андреев. Понять, в какой момент времени это произойдет, не представляется возможным, поскольку рынки стали более маржинальными и какие-либо циклы перестали работать — любая коррекция занимает гораздо больше времени, «пока все спекулянты не наиграются».
Основным фактором роста рубля является ослабление доллара как мировой валюты. Индекс доллара (DXY) снижается с 1984 года и сейчас находится в критическом положении. Если он будет пробит на текущих уровнях поддержки — произойдет обвал, полагает эксперт.
Прежде Соединенные Штаты могли импортировать инфляцию, но сделать это сейчас становится все труднее. Единственное, на чем держится американская валюта, это доверие людей к доллару. Если же люди увидят, что DXY опустился ниже уровня поддержки, они испугаются и пойдут в золото, объяснил Роман Андреев на Радио РБК.