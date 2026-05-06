Футзалисты «Торпедо» впервые уступили в серии ¼ финала с «Ухтой»

После двух побед в Ухте в четвертьфинале суперлиги чемпионата России «Торпедо» (Нижегородская область) сегодня могло заполучить путёвку в полуфинал, но пока с этим придётся повременить.
Игра началась с автогола Виталия Бессонова, но ещё до перерыва торпедовцы благодаря двум попаданиям Александра Гребенщикова не только отыгрались, но и вышли вперёд — 2:1.
Спустя семь минут второго тайма «Торпедо», пропустив три мяча подряд, уже уступало — 2:4. Но очень быстро голы Ивана Обжорина и всё того же Гребенщикова ставят зал на уши — 4:4! Увы, перелома хозяевам добиться не удалось. За три минуты до конца мы пропускаем обидный мяч, пытаемся затем спасти игру, поменяв вратаря, на пятого полевого, однако это не помогло. Более того, за игру рукой на последней минуте мы получили не только пенальти в свои ворота, но и две красных карточки. Итог — 4:6, а завтрашний матч из-за дисквалификации у нас пропустят два Александра — Телегин (игра рукой) и Гребенщиков (недисциплинированное поведение).
Итак, завтра, 7 мая четвёртый матч в серии. Если нижегородцы вновь проиграют, то решающий поединок пройдёт в Ухте.
6+