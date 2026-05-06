Учредитель воронежских «Минудобрений» и тамбовская птицефабрика вышли на мировое соглашение

По данным Rusprofile, АО «Минудобрения» зарегистрировано в июне 2000 года. Основной вид деятельности предприятия — производство удобрений и азотных соединений. С декабря 2024 года управляющей организацией компании является московское АО «Росхим», зарегистрированное в 2022 году. По последним опубликованным данным, выручка АО «Минудобрения» за 2020 год составила 36 млрд руб., чистый финансовый результат был отрицательным — убыток достиг 622 млн руб. Более актуальная финансовая отчетность в открытых источниках отсутствует.