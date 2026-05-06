Молдавия выставила России счет после повреждения ключевой ЛЭП

Власти Молдавии сообщили о завершении ремонта ЛЭП украинской стороной 28 марта, после чего режим ЧП был досрочно отменен. Жунгиету уточнил, что государственное предприятие «Молдэлектрика» временно выделит необходимую сумму из своих фондов и в дальнейшем будет решаться вопрос о возврате средств. Министерство обороны России ранее говорило, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, передает Newsmaker.