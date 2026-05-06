Не ездить на самокатах по центру Волгограда попросили гостей и жителей

Власти Волгограда обратились с призывом к жителям и гостям города-героя отказаться при передвижении по Центральному району от электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Просьба прозвучала в связи с предстоящими праздничными мероприятиями и ожидаемым скоплением людей на центральных улицах.

Напомним, что перекрывать дороги в Центральном районе Волгограда начнут с вечера 6 мая, а на некоторых участках улиц ограничения будут действовать до 11 мая. Большинство улиц в центре города 8 и 9 мая будут пешеходными — в связи с этим власти и призывают не создавать опасных ситуаций при передвижении на самокатах, велосипедах и пр.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о запретах, которые объявили волгоградские власти. На парад Победы 9 мая в городе-герое нельзя будет пройти с детскими колясками и животными.