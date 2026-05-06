Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отдых в парке аттракционов обернулся трагедией, погибла 16-летняя девушка

В Китае 16-летняя туристка разбилась из-за оборвавшегося троса на аттракционе.

Источник: Комсомольская правда

В Китае 16-летняя девушка насмерть разбилась во время катания на аттракционе в парке приключений. Как сообщает портал VnExpress International, причиной трагедии стал обрыв троса.

Инцидент произошел в китайской провинции Сычуань в минувшее воскресенье, 3 мая. Девушка решила заняться банджи-джампингом — во время активности людей прикрепляют к длинному резиновому канату, на котором можно совершить прыжок вниз.

Уточняется, что перед тем, как спрыгнуть вниз, девушка жаловалась на плохо закрепленный трос. Это привело к тому, что туристка упала в каньон, погибнув от полученных травм. По факту произошедшего была организована проверка, предварительно инцидент квалифицировали как несчастный случай из-за нарушений правил безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что альпинист из США сорвался с высоты 150 метров, выжив после падения. Мужчина провел ночь на морозе, дождавшись спасателей, которые смогли доставить его в больницу.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше