Отдых в парке аттракционов обернулся трагедией, погибла 16-летняя девушка

В Китае 16-летняя девушка насмерть разбилась во время катания на аттракционе в парке приключений. Как сообщает портал VnExpress International, причиной трагедии стал обрыв троса.
Инцидент произошел в китайской провинции Сычуань в минувшее воскресенье, 3 мая. Девушка решила заняться банджи-джампингом — во время активности людей прикрепляют к длинному резиновому канату, на котором можно совершить прыжок вниз.
Уточняется, что перед тем, как спрыгнуть вниз, девушка жаловалась на плохо закрепленный трос. Это привело к тому, что туристка упала в каньон, погибнув от полученных травм. По факту произошедшего была организована проверка, предварительно инцидент квалифицировали как несчастный случай из-за нарушений правил безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что альпинист из США сорвался с высоты 150 метров, выжив после падения. Мужчина провел ночь на морозе, дождавшись спасателей, которые смогли доставить его в больницу.