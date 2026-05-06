Малайзиец повторно женился на супруге, которая потеряла память

Житель Малайзии во второй раз женился на своей супруге, которая в 2016 году попала в аварию, впала кому и потеряла память. Об этом сообщил портал Mothership.
По словам мужчины, после выхода из комы женщина не узнала мужа и детей и утратила многие базовые навыки. С тех пор она полностью полагается на супруга.
Малайзиец назвал тот период самым трудным в жизни, особенно из-за того, что их дети были совсем маленькими. Но он решил оставаться сильным ради семьи и продолжать заботиться о жене в надежде создать с ней новые воспоминания.
Мужчина организовал повторную свадьбу скромно, с помощью фотографа и детей. Пара облачилась в одинаковые традиционные наряды, и малайзиец провел жену в дом, где их уже ждали дети, разбрасывавшие лепестки цветов. Для обряда мужчина подготовил их оригинальные обручальные кольца. Со слезами на глазах женщина поблагодарила мужа за поддержку на протяжении всех этих лет, передает портал.
В мае прошлого года Мейривоне Роча Морайс из Бразилии, которая вышла замуж за тряпичную куклу по имени Марсело заявила, что ее муж ей изменил.