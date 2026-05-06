Метеорологи рассказали, сколько продлится холодная и дождливая погода в Калининградской области

В выходные в регионе потеплеет до +16…+17°C.

Холодная и дождливая погода продлится в Калининградской области до конца рабочей недели. В выходные в регионе потеплеет до +16…+17°C. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеявления в Калининградской области».

В четверг и пятницу мы будем находиться в зоне северных умеренных воздушных масс. Погода будет холодной: в дневные часы можно рассчитывать лишь на +10…+13°C в Калининграде и на большей части региона (у побережья до +8…+11°C), в восточной части региона местами до +14°C, ночью около +5…+8°C, — пояснили эксперты.

До конца рабочей недели в регионе будет пасмурно и дождливо. В четверг и пятницу прогнозируют слабый и умеренный ветер. В выходные погода постепенно наладится — прояснений станет больше, а воздух прогреется до +13…+16°C в субботу и до +15…+17°C в воскресенье.

«Ночи из-за выхолаживания станут более холодными: до +2…+5°C, в ночь на воскресенье присутствует вероятность слабых заморозков на уровне почвы. Погода должна быть сухой и спокойной, без существенных осадков», — рассказали метеорологи.

В понедельник, 11 мая, в Калининградской области может потеплеть до +20°C и выше. «При этом повысится вероятность осадков и гроз ввиду неустойчивости воздушной массы. В общем, будем следить», — отметили специалисты.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
