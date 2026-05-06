Крупный алмаз в 190 карат обнаружили в Поморье

Напомним, в феврале на этом же месторождении уже находили крупный алмаз ювелирного качества. На горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба добыли камень весом 228,62 карата. Его размер составил 50,5×30,6 х 18,6 мм — примерно как мяч для пинг-понга. Тот кристалл стал первым особо крупным алмазом, найденным компанией в 2026 году. К этой категории относят камни весом более 50 карат.