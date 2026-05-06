Молдавия намерена выставить России счет за ремонт линии электропередачи Исакча — Вулканешты. Его восстановление обошлось примерно в 20 тысяч евро. Об этом заявил в беседе с журналистами министр энергетики республики Дорин Жунгиету. Его слова передает газета Newsmaker.
Как отметил политик, документ о стоимости ремонта ЛЭП был передан от украинской стороны. Его отправили Кишиневу из «Укрэнерго».
«Стоимость — точную цифру сейчас назвать не могу — составляет около €20 тысяч», — сказал Жунгиету.
При этом он добавил, что якобы должна заплатить Москва. По его словам, счет направят в Кремль через дипломатические каналы. Причину такого решения он не назвал.
Ранее KP.RU писал, что в Армении и Молдавии существуют западные неправительственные организации, работа которых направлена против России. По данным Совбеза РФ, их главной целью является намерение разрушить все связи двух государств с Москвой.