Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия хочет выставить России счет в 20 тысяч евро за ремонт ЛЭП

Молдавия направит счет за ремонт ЛЭП в Кремль через дипломатические каналы.

Источник: Комсомольская правда

Молдавия намерена выставить России счет за ремонт линии электропередачи Исакча — Вулканешты. Его восстановление обошлось примерно в 20 тысяч евро. Об этом заявил в беседе с журналистами министр энергетики республики Дорин Жунгиету. Его слова передает газета Newsmaker.

Как отметил политик, документ о стоимости ремонта ЛЭП был передан от украинской стороны. Его отправили Кишиневу из «Укрэнерго».

«Стоимость — точную цифру сейчас назвать не могу — составляет около €20 тысяч», — сказал Жунгиету.

При этом он добавил, что якобы должна заплатить Москва. По его словам, счет направят в Кремль через дипломатические каналы. Причину такого решения он не назвал.

Ранее KP.RU писал, что в Армении и Молдавии существуют западные неправительственные организации, работа которых направлена против России. По данным Совбеза РФ, их главной целью является намерение разрушить все связи двух государств с Москвой.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше