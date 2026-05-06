В Волгограде малотравматичным способом спасли ногу 101-летнего ветерана ВОВ

Травматологи областной клинической больницы № 1 сделали сложную операцию и помогли восстановить здоровье ветерану Великой Отечественной войны. Подробностями поделились в Облздраве региона.
Ивану Чичаеву уже исполнился 101 год. На фронт он отправился юношей в 1942 году. Воевал на Воронежском фронте, получил ранение. После выздоровления попал во взвод разведчиков. Освобождал Украину и прошел всю Польше, а после второго ранения лишился глаза, что не помешало ему после войны активно трудиться над восстановлением страны. За свой жизненный путь он удостоился многочисленных наград — военных и трудовых. И на пенсии ветеран продолжает работать над воспитанием молодежи, но недавно он неудачно сломал правое бедро — со смещением.
Помочь пенсионеру взялись специалисты травматологии и ортопедии. Малотравматичным методом — без большого разреза и под контролем рентген-установки они зафиксировали кость специальным гамм-штифтом. Этот способ позволил избежать крупной кровопотери, и Иван Дмитриевич уже восстанавливается под присмотром врачей на амбулаторном режиме.
А несколько дней назад медики спасли волгоградца с тяжелым повреждением сосудов.