В Волгограде малотравматичным способом спасли ногу 101-летнего ветерана ВОВ

Ивану Чичаеву уже исполнился 101 год. На фронт он отправился юношей в 1942 году. Воевал на Воронежском фронте, получил ранение. После выздоровления попал во взвод разведчиков. Освобождал Украину и прошел всю Польше, а после второго ранения лишился глаза, что не помешало ему после войны активно трудиться над восстановлением страны. За свой жизненный путь он удостоился многочисленных наград — военных и трудовых. И на пенсии ветеран продолжает работать над воспитанием молодежи, но недавно он неудачно сломал правое бедро — со смещением.