В Волгограде малотравматичным способом спасли ногу 101-летнего ветерана ВОВ

Травматологи областной клинической больницы № 1 сделали сложную операцию необычному пациенту, сломавшему правое бедро со смещением.

Травматологи областной клинической больницы № 1 сделали сложную операцию и помогли восстановить здоровье ветерану Великой Отечественной войны. Подробностями поделились в Облздраве региона.

Ивану Чичаеву уже исполнился 101 год. На фронт он отправился юношей в 1942 году. Воевал на Воронежском фронте, получил ранение. После выздоровления попал во взвод разведчиков. Освобождал Украину и прошел всю Польше, а после второго ранения лишился глаза, что не помешало ему после войны активно трудиться над восстановлением страны. За свой жизненный путь он удостоился многочисленных наград — военных и трудовых. И на пенсии ветеран продолжает работать над воспитанием молодежи, но недавно он неудачно сломал правое бедро — со смещением.

Помочь пенсионеру взялись специалисты травматологии и ортопедии. Малотравматичным методом — без большого разреза и под контролем рентген-установки они зафиксировали кость специальным гамм-штифтом. Этот способ позволил избежать крупной кровопотери, и Иван Дмитриевич уже восстанавливается под присмотром врачей на амбулаторном режиме.

А несколько дней назад медики спасли волгоградца с тяжелым повреждением сосудов.