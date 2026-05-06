Мы служили с героями

Никогда не забудем «Набу». В самые первые дни, когда противник внезапно ворвался в Курскую область, он попал в тяжелое окружение. Но не растерялся ни на секунду. Грамотно, спокойно, как настоящий командир, вывел свое подразделение без единой потери. Целую неделю ребята пробивались к своим сквозь леса, поля, под постоянной угрозой. «Набу» четко руководил каждым шагом, поддерживал бойцов морально, не давал сломаться. По пути подсобрал и присоединил к группе еще около 20 военнослужащих, жаждущих вернуться к своим. Все до единого благополучно вышли. Каждый из этих ребят до сих пор считает себя в неоплатном долгу перед ним. Один человек — и целая группа спасена.