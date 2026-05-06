Старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне спецоперации. В этот раз он выслушал фронтовые исповеди бойца, который видел подвиги своих товарищей-героев.
Ко мне подошел Евгений Верзунов — человек с позывным «Гагарин». Глаза уставшие, но в них горел тот особый, неугасимый свет, который остается только у тех, кто прошел через самое пекло и вынес оттуда тело и душу.
Он не стал говорить громких слов. Просто протянул мне исписанные от руки страницы, еще теплые, словно только что вынутые из кармана разгрузки.
— Вот, — сказал тихо «Гагарин», почти шепотом. — Это не про меня. Это про них. Про ребят, с которыми я стоял плечом к плечу. Про тех, кого уже никогда не забудешь. Почитай. Может, кто-то там, в тылу, поймет, какие мы на самом деле.
Так в мои руки попала настоящая летопись 3-го батальона 127-го полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» — батальона «Бачи». Ему всего второй год жизни, а боевой путь уже сияет ярче, чем у многих прославленных подразделений с куда более длинной историей.
Вот обычный связист «Фунтик» — на первый взгляд самый невзрачный парень в батальоне. Никто бы и не подумал, что в этом скромном, тихом бойце скрывается такое сердце. В тот день лесополоса южнее населенного пункта Алексеевка превратилась в настоящий ад. Небо буквально кишело вражескими дронами — они кружили, выискивая цель, как стая ворон. Один из наших ребят был ранен в ногу прямо во время перебежки через открытый участок. Он упал под кустом, на виду у противника, и самостоятельно двигаться уже не мог. Кровь, боль, свист дронов над головой…
А «Фунтик» даже секунды не раздумывал. Сбросил с себя все лишнее — бронежилет, рюкзак, все, что могло хоть на миг замедлить, — и бросился вперед. 150 метров по открытому пространству под прицелом «птиц». Сердце колотилось так, что казалось — вот-вот разорвется. Он добежал, подхватил теряющего сознание товарища на плечи и потащил обратно в спасительную лесополосу.
Потом — первая помощь, эвакуация. Раненый боец выжил. Сейчас проходит лечение и уже рвется в строй. А «Фунтик»… он снова стал просто связистом. До следующего такого момента. Похожая история — про «Вэла». На границе Сумской области он дежурил на подвозе почти постоянно. Небо там было вражеским — дроны летали стаями. И вот этот обычный мужик из закрытого гарнизона на севере, оставивший дома семью, превратился в настоящего «закрывателя неба». Из простого обреза он сбил не один десяток «птиц». Каждый выстрел — как вызов судьбе.
А еще у него золотые руки. В брошенной приграничной деревне, среди ржавых деталей и металлолома, он собрал мотоцикл с коляской. Настоящий «караван» на колесах. Этот самодельный транспорт сильно облегчил жизнь ребятам, которые доставляли грузы на передний край. Под обстрелом, по разбитым дорогам — но грузы шли. Потому что был «Вэл».
Никогда не забудем «Набу». В самые первые дни, когда противник внезапно ворвался в Курскую область, он попал в тяжелое окружение. Но не растерялся ни на секунду. Грамотно, спокойно, как настоящий командир, вывел свое подразделение без единой потери. Целую неделю ребята пробивались к своим сквозь леса, поля, под постоянной угрозой. «Набу» четко руководил каждым шагом, поддерживал бойцов морально, не давал сломаться. По пути подсобрал и присоединил к группе еще около 20 военнослужащих, жаждущих вернуться к своим. Все до единого благополучно вышли. Каждый из этих ребят до сих пор считает себя в неоплатном долгу перед ним. Один человек — и целая группа спасена.
КСТАТИ.
Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, отдельного штурмового батальона ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Могрица и Лесное Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.