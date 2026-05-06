Литва заявила о готовности принять как можно больше американских военных, если их выведут из Германии

Вильнюс надеется усилить присутствие союзников на своей территории.

Литва готова разместить у себя американских военных, если США решат вывести часть контингента из Германии. Об этом президент страны Гитанас Науседа заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким на полигоне в Капчаместисе, передаёт РИА Новости в среду, 6 мая.

«Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы эти солдаты, которые, возможно, будут выведены из Германии, остались в Европе. И, вероятно, второй аспект — в какой именно стране они будут дислоцированы. Мы в Литве готовы принять столько союзников, сколько сможем. И для этой цели мы создаём всю необходимую инфраструктуру как для учений, так и для размещения», — сказал президент республики.

Науседа также напомнил, что Литва ждёт полного развёртывания пятитысячной бригады бундесвера к концу 2027 года. Сейчас в стране находятся более тысячи американских солдат, и Вильнюс готов «принять в будущем ещё больше».

США намерены вывести из Германии 5 тысяч военных. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что это произойдёт в течение 6−12 месяцев. За сокращение американского присутствия в ФРГ выступали и некоторые немецкие политики.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
