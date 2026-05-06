Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Мордовии

ДТП на трассе Саранск-Напольная Тавла.
В Мордовии на автодороге Саранск — Напольная Тавла в кювет опрокинулся рейсовый автобус «Паз», сообщает пресс-служба МВД по региону.
Автобус следовал в Саранск, в момент ДТП в нем было 18 пассажиров, водитель и кондуктор.
«В результате дорожной аварии за медицинской помощью обратились 13 человек, несовершеннолетних нет», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной ЧП стала невнимательность водителя автобуса.
Ранее телеграм-канал 112 писал, что пострадали не менее 14 человек, серьезных ранений у них нет. Всего в салоне находились 20 человек.
РБК обратился за комментарием в МВД по республике.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».