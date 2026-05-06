Акция «Сад Памяти» завершилась высадкой 40 рябин под Волгоградом

Волонтеры, экологи, школьники и жители поселка Городище высадили 40 молоденьки рябин на площади Павших Борцов в районном центре, сообщает администрация Волгоградской области.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Сад Памяти» и стало 67-м, последним в регионе в текущем году. За этот год в рамках акции в разных муниципалитетах и на территории 22 волгоградских лесничеств участники высадили без малого полмиллиона саженцев различных деревьев, среди которых акации, тополя, сосны, клены, ивы, липы и другие.
А ранее в Волгограде в парке Героев-летчиков по проекту благоустройства высадили почти 100 серебристых кленов высотой от четырех до семи метров.