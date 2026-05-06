Школьникам Ростовской области рассказали о тренажере для подготовки к ЕГЭ

«Навигатор подготовки к ЕГЭ» запустили на «Госуслугах».

Источник: Комсомольская правда

Выпускники Ростовской области смогут проверить свои знания с помощью сервиса «Навигатор подготовки к ЕГЭ». Ребятам предлагают пройти отдельные задания или посмотреть возможные экзаменационные варианты. Об этом рассказала глава донского министерства образования Виктория Чернышова.

— В настоящее время на портале размещены материалы по математике базового уровня и информатике. Сервис предлагает задания для подготовки к ЕГЭ и темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание, а также видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ с ответами на вопросы о подготовке к экзамену, — уточнила Виктория Чернышова.

Все материалы разработали в Федеральном институте педагогических измерений, поэтому будут представлены актуальные и методически выверенные задачи.

Воспользоваться сервисом можно робота Макса на «Госуслуги», для этого нужно ввести запрос «Навигатор подготовки к ЕГЭ». Кроме того, тренажер можно найти на «Госуслугах» в разделе «Образование». Результаты попыток сохраняются в личном кабинете, так школьник сможет следить за прогрессом и улучшать ответы.

Напомним, основной период ЕГЭ проведут в период с 1 июня по 9 июля.

