Вирусологи назвали парадоксальными смерти на лайнере от хантавируса

Аграновский назвал случай парадоксальным еще и потому, что обычно летальность при хантавирусных инфекциях не превышает 10%, а здесь три смерти на 170 пассажиров позволяют предположить около 30 заразившихся. Хантавирусы, как правило, не передаются от человека к человеку, и заражение происходит почти исключительно при вдыхании пыли с частицами экскрементов грызунов. «Что-то было не так с системой вентиляции и кондиционирования на судне? Расследование покажет», — заключил ученый.