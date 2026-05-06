Вирусологи назвали парадоксальными смерти на лайнере от хантавируса

Нетесов объяснил, что существуют хантавирусы, которые вызывают так называемый хантавирусный легочный синдром. Наиболее известными местами их обитания являются южные штаты США, а также горы Южной Америки. «Поскольку корабль вышел из Аргентины, где эти вирусы встречаются, то подозрение, конечно, падает на контакты с грызунами на земле Аргентины», — отметил ученый.
Основным возбудителем хантавирусного кардиопульмонального синдрома является вирус Андес. Он распространен во многих странах Южной Америки, но наибольшее число заражений зафиксировано в Аргентине, Чили, Боливии и Бразилии.
По его словам, смертность от одной из наиболее опасных разновидностей хантавируса под названием Андес составляет от 30 до 50%, а три смерти из восьми заболевших соответствуют именно такой картине. Естественными хозяевами хантавирусов выступают грызуны — от мышей до крыс, — которые сами практически не болеют, а люди заражаются при вдыхании пыли от их высохших фекалий, мочи или слюны.
Аграновский назвал случай парадоксальным еще и потому, что обычно летальность при хантавирусных инфекциях не превышает 10%, а здесь три смерти на 170 пассажиров позволяют предположить около 30 заразившихся. Хантавирусы, как правило, не передаются от человека к человеку, и заражение происходит почти исключительно при вдыхании пыли с частицами экскрементов грызунов. «Что-то было не так с системой вентиляции и кондиционирования на судне? Расследование покажет», — заключил ученый.
Круиз к Антарктиде из Аргентины, в который отправились почти 150 туристов из 23 стран, стартовал 1 апреля. Спустя 10 дней, когда лайнер курсировал по Южной Атлантике, на борту скончался гражданин Нидерландов. Тело покойного в сопровождении супруги эвакуировали в ЮАР, позже женщина умерла в больнице Йоханнесбурга. Еще один человек — гражданин Германии — скончался на борту 2 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что все три смерти вызваны заражением хантавирусом. Всего заболели восемь человек.
Хантавирусы — группа вирусов, передающихся человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Они вызывают тяжелые заболевания, включая поражение легких или почек.
Хотя хантавирус обычно не передается от человека к человеку и, как заявляет ВОЗ, риск его распространения среди людей низок, эксперты наблюдали подобные случаи во время предыдущих вспышек, когда речь шла о штамме Андес, писала «Би-би-си». Власти ЮАР подтверждали, что именно он был выявлен у двух пациентов с судна после анализов в Национальном институте инфекционных заболеваний.
