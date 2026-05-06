ФМБА предложило проверять публикации о генетических данных россиян

Научные публикации, посвященные популяционным генетическим или иммунологическим исследованиям, в России обяжут согласовывать со специальной государственной комиссией для контроля за передачей генетических данных россиян за рубеж, следует из проекта, подготовленного Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
В комиссию войдут представители аппарата правительства, Минздрава, Минобрнауки, МИД, ФМБА, Роспотребнадзора, ФСБ, ФСТЭК, СВР, РАН и подведомственных ей организаций, а также МГУ, СПбГУ и Курчатовского института. Возглавит ее вице-премьер Татьяна Голикова.
Без разрешения комиссии можно публиковать большинство научных результатов с использованием генетических данных, а также передавать данные для лечения конкретного пациента, разработки для него лекарств и международного научного сотрудничества. Однако для популяционных генетических и иммунологических исследований введут особый порядок.
Если публикация содержит только сводные обобщенные показатели и модели, не содержащие данных конкретных лиц, — достаточно уведомить комиссию не позднее чем за 20 рабочих дней до планируемой передачи. Комиссия в течение 15 рабочих дней вправе потребовать доработать материалы для устранения рисков нарушения прав граждан и биобезопасности. Пока доработка не завершена, передача запрещена, следует из текста законопроекта.
Если же публикация или иная передача включает сами генетические данные популяционных исследований, она допускается лишь в исключительных случаях по специальному решению комиссии. Для этого нужно подать заявление, комиссия рассматривает его 15 рабочих дней, оценивает полноту и достоверность сведений, риски для прав граждан и биологической безопасности и выносит решение, следует из документа.
Отказать могут при неполных или недостоверных сведениях либо при наличии указанных рисков. Во всех случаях популяционных исследований передаваемые данные должны быть обезличены. Плата за выдачу разрешения не взимается. Сбор и хранение таких данных на территории России российскими гражданами и юрлицами разрешения комиссии не требует.
Госдума приняла законопроект о введении ограничений на передачу за границу и иностранцам в России данных, полученных при генетических и иммунологических исследованиях, в феврале. Передачей, согласно проекту, считаются хранение, сбор, предоставление доступа, пересылка, распространение, размещение в интернете и другие действия, которые делают информацию доступной для представителей других стран.
