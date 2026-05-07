Кашель неделями и потеря обоняния: казахстанцы пожаловались на «странный» вирус

Тысячи казахстанцев столкнулись с необычной ОРВИ
По информации телеканала, тысячи казахстанцев из Астаны, Караганды и Алматы столкнулись с симптомами, похожими на обычную ОРВИ. Однако все отмечают одну особенность: кашель, головная боль и тошнота не проходят неделями и даже возвращаются после улучшения состояния. У некоторых пропадает обоняние.
Одной из заболевших стала Майя Тохтаева. Девушка до сих пор не знает, какую именно инфекцию подхватила. В течение недели она не выходила из дома, соблюдала постельный режим и принимала лекарства.
«В самый яркий период болезни я сидела дома, потому что, в принципе, было тяжело выходить на улицу. Ну и чтобы не заражать окружающих. У меня была общая сонливость. Все дела по дому мне давались сложнее. Может, это действительно какой-то вирус. Я, в общем, не жду каких-то осложнений, но всегда есть какие-то переживания по поводу болезни», — поделилась Майя.
В Алматы местные санврачи подсчитали: за прошлую неделю в поликлиники обратились 9 393 человека. У всех одни симптомы: кашель, головная боль и тошнота. Санитарные врачи успокаивают: ситуация находится под контролем. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших снизилось на 27%.
Как выяснилось, речь идет о вирусах ОРВИ — риновирусе, парагриппе, аденовирусе, метапневмовирусе и сезонном коронавирусе. Несмотря на окончание эпидсезона, они продолжают циркулировать.
«Все эти вирусы, относящиеся к вирусам острых респираторных инфекций, они циркулируют круглый год. Да, как все понимают, вирусы на инфекциях передаются воздушно-капельным путем. Если человек больной своевременно не обращается за медицинской помощью, большинство путают, думают, новый вирус. Наверняка они своевременно не обратились за медицинской помощью, поэтому и затянулась эта инфекция у них», — отметила руководитель отдела контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями ДСЭК Алматы.
Помимо своевременного обращения к врачу, специалисты рекомендуют чаще мыть руки и избегать общественных мест. Также советуют не заниматься самолечением: это может привести к осложнениям.