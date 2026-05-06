Врачи Мадрид и Лопес оценили пользу душа в темноте для борьбы с бессонницей

Новый лайфхак для борьбы с бессонницей, набирающий популярность в Сети, предполагает прием душа в темноте перед сном. Однако, по мнению врачей Марии Хосе Мартинес Мадрид и Аньяны Лопес, научных исследований, подтверждающих эффективность именно такой комбинации, нет.
— При этом мы знаем, что два отдельных фактора — уменьшение освещения ночью и принятие душа перед сном — действительно могут способствовать отдыху, — отметила Мадрид.
Лопес в то же время допускает, что лайфхак может иметь косвенный положительный эффект. Сосредоточение на звуке воды или запахе мыла может помочь человеку расслабиться и отвлечься от навязчивых мыслей. Мадрид добавила, что для достижения расслабляющего эффекта душ должен быть теплым, так как слишком горячая или холодная вода, наоборот, активизирует организм, передает HuffPost.
Вместо того чтобы пытаться «заставить» мозг уснуть после ночного пробуждения, рекомендуется применить специфические дыхательные упражнения. Кандидат медицинских наук, врач Александр Шишонин предлагает несколько техник для облегчения засыпания.