Терапевт раскрыла причины повышенной потливости

Излишняя потливость может указывать на серьезные заболевания, такие, как сахарный диабет или нарушения работы щитовидной железы. Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры терапии Ирина Волгина.
— Сильная, постоянная потливость может указывать на эндокринные нарушения. Это могут быть ожирение, сахарный диабет, сниженная функция щитовидной железы, гипофиза, надпочечников, — перечислила доктор.
Она добавила, что в некоторых случаях, повышенная потливость может быть симптомом ишемической болезни сердца, а резко возникший холодный липкий пот — признаком инфаркта миокарда.
Телеканал «Царьград» рассказал, что симптомы слабости, общего недомогания и повышенной потливости могут указывать на возможные нарушения в системе кровообращения. При наличии таких симптомов необходимо провести анализ крови. Этот анализ служит надежным индикатором для выявления различных заболеваний.