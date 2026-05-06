Стали известны самые популярные направления на майские праздники у российских туристов

Россияне традиционно отправляются в поездки на майские праздники, среди самых популярных направлений — путешествия по стране. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» тревел-эксперт Александр Перепёлкин.
— Внутренний туризм в России в последнее время демонстрирует заметный рост. В этом году Россия вошла в топ-5 самых популярных направлений на период майских праздников, показав рост спроса на 15%, — отметил специалист.
Эксперт уточнил, что чаще всего туристы предпочитают путешествовать в южные города, также востребованными остаются поездки в Москву и Санкт-Петербург, на Байкал, Алтай и в Дагестан.
Что же касается прошлого года, то у россиян вырос интерес к Сербии, который продолжается и в 2026 году, передает RT. Наиболее привлекательными направлениями для туристов, согласно статистике, называются города Белград и Нови-Сад.