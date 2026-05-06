Украинская мафия украла взлетно-посадочную полосу в Полтавской области

Злоумышленники разобрали военную взлетно-посадочную полосу близ села Божково в Полтавской области. Предположительно, к демонтажу причастна фирма, связанная с местным предпринимателем Александром Павлюченко, известным как Саша Браслет, пишет ТАСС.

Несмотря на возбуждение уголовного дела, расследование «тормозится на местном уровне», а причастные к делу лица остаются на свободе. Украинские СМИ высказывают опасения, что подобные инциденты могут привести к превращению Полтавской области в «анклав криминального феодализма», ссылаясь на участившиеся случаи угроз и нападений на граждан при попустительстве правоохранительных органов, передает агентство.

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, заявила о том, что новые данные, полученные от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), свидетельствуют о появлении «авторитарной сети мафиозного типа» в ближайшем окружении главы государства.

Ее заявления прозвучали на фоне публикации новых данных о расследовании в области коррупции, проводимом НАБУ. Так, в статье упоминается бизнесмен Тимур Миндич, соратник Зеленского, который, предположительно, обсуждал многомиллионные оборонные контракты с прежним главой Министерства обороны Рустемом Умеровым.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
