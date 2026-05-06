Захарова: ИИ никогда не заменит для человека совесть, нравственность и душу

Искусственный интеллект никогда не сможет заменить для человека, совесть, нравственность и душу. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях медиашколы для иностранных блогеров.
«Ни один искусственный интеллект, ни одна программа никогда не заменит человеку критического мышления, совести и что самое важное, нравственности. Нельзя заменить искусственным интеллектом душу», — подчеркнула дипломат.
Как считает Захарова, сейчас технологии ИИ становится важным фактором в международной конкуренции и сотрудничестве. Однако людям стоит сохранять критическое мышление и помнить, что искусственный интеллект не сможет заменить самые важные когнитивные процессы.
Ранее KP.RU сообщал, что замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал о влиянии ИИ на повседневный быт. Он заявил, что новые технологии вскоре изменят все сферы жизни человека.