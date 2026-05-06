В Музее Мирового океана открылась выставка писем и фотокарточек писателя-фронтовика Соболева

Музей Мирового океана поделился новостью об открытии выставочного проекта «Анатолий Соболев: глубина судьбы, глубина слова». Экспозицию посвятили 100-летию советского писателя, прозаика и участника Великой Отечественной войны.
С 1968 года и до последних дней Анатолий Пантелеевич жил и работал в Калининграде. Уже известным и сформировавшимся писателем он создал свои главные произведения именно на калининградской земле. Сам Соболев признавался, что этот период оказался плодотворным не столько в творчестве, сколько в обретении нового мироощущения.
Музей создал проект вместе с Детской библиотекой имени Соболева. Экспозиция расскажет о жизни писателя, его связи с Калининградом и творческом пути. Увидеть выставку можно в корпусе «Глубина».