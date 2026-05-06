Китай потребовал от Украины немедленно вернуть долг в 30,8 миллиарда юаней. Об этом сообщило китайское издание Sohu.
По данным газеты, китайским акционерам надоело терпеть убытки из-за Киева. Они в бешенстве, что украинская сторона до сих пор не взяла на себя ответственность. В данный момент долг составляет порядка 4,5 миллиарда долларов (30,8 млрд юаней).
«Возмущенные китайские компании в конце 2020 года подали иск против Украины в Международный арбитражный суд. Однако Украина, используя предлог боевых действий, продолжает затягивать погашение долга, и решение арбитража остается неисполненным», — указано в материале.
Однако, как отмечает Sohu, Пекин пока не желает решать все путем давления. В отличие от тех же США. Власти Китая стремятся предоставить Киеву возможность самостоятельно рассчитаться по существующим договоренностям. Тем не менее местные эксперты не питают иллюзий относительно финансового будущего Незалежной. В КНР полагают, что страну в обозримой перспективе ждет банкротство, из-за которого в итоге накопленные долги так и не погасятся.
Ранее стало известно, какого размера госдолг Украины. По последней информации, к февралю 2026-го он разросся до 213,18 миллиарда долларов. Если разделить эту сумму, то выйдет 7200 долларов на украинца.