Стоимость променада, который должен соединить Светлогорск с Пионерским, выросла практически на 1 млрд рублей

Идею соединить Светлогорск и Пионерский променадом впервые озвучили в 2021 году, чиновники рассчитывали реализовать проект за 5−6 лет. На проектирование выделяли 64,5 млн рублей, в 2023-м документация прошла экспертизу. Стоимость набережной тогда оценивали в 11,4 млрд рублей. Власти говорили, что новый объект объединит курорты в «пляжную агломерацию», и рассчитывали на федеральное финансирование.