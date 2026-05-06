Создана гриль-печь-коптильня для одновременного приготовления разных продуктов

ВОРОНЕЖ, 6 мая. /ТАСС/. Воронежские и елецкие ученые запатентовали устройство, которое совмещает функции гриля, печи и коптильни. Оно позволяет одновременно готовить разные продукты, включая шашлык, люля-кебаб и целого цыпленка, обеспечивает равномерный прогрев, сокращает время приготовления и исключает потерю жира, сообщили ТАСС в пресс-службе Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ).
Техническое решение для многофункциональной обработки сырья и полуфабрикатов ученые ВГУИТ разработали совместно с коллегами из Елецкого госуниверситета им. И. А. Бунина. Модель включает огнеупорную нагревательную камеру с крышкой с выпускным отверстием в центре, съемный теплоотражающий экран, подвес для шампуров и средство дымообразования.
«Предложенная нами гриль-печь-коптильня отличается тем, что съемный теплоотражающий экран образует с внутренней поверхностью огнеупорной нагревательной камеры и крышки коаксиальный канал, в котором на вертикальной поверхности размещены горизонтальные кольцевые решетки, а на внутренней стороне по периметру установлены перфорированные кольцевые полки», — рассказал профессор кафедры машин и аппаратов пищевых производств инженерно-технического факультета ВГУИТ, доктор технических наук Сергей Шахов.
По словам Шахова, конструкция предусматривает возможность одновременно приготовить порционные куски мяса, сосиски, сардельки, овощи, грибы и хлеб на горизонтальных поверхностях, шашлык или люля-кебаб на подвешенных шампурах и крупногабаритные мясные заготовки, например, целого цыпленка, или рыбу. «В отличие от мангала или электрошашлычниц гриль-печь-коптильня исключает потерю жира за счет специального приспособления для его сбора и обеспечивает равномерный прогрев продукта снаружи и внутри, сокращает процесс приготовления, отличается более высоким КПД (коэффициентом полезного действия — прим. ТАСС) и возможностью обработки продуктов коптильным дымом», — пояснили в вузе.
От установки для получения копченых мясных изделий разработка отличается более высокой скоростью осаждения коптильных компонентов на внутренних поверхностях пор продукта и возможностью обеспечения непрерывного совмещенного проведения процесса кулинарной обработки и копчения. Наиболее близким по технологической сущности и достигаемому эффекту к гриль-печи-коптильне является походный тандыр, но он не может обеспечить надежную многофункциональную обработку сырья и полуфабрикатов с получением широкого ассортимента продуктов.