Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша объявила о планах создать сильнейшую армию в Европе

Стратегической целью для польских войск является создание армии из 500 тысяч военнослужащих, включая 300 тысяч профессионалов и 200 тысяч резервистов. Об этом в среду, 6 мая, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Стратегической целью для польских войск является создание армии из 500 тысяч военнослужащих, включая 300 тысяч профессионалов и 200 тысяч резервистов. Об этом в среду, 6 мая, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, в данный момент польский оборонный бюджет составляет 200 миллиардов злотых. В следующие несколько месяцев Вооруженные силы Польши сосредоточатся на таких направлениях развития, как беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности.

— Без дронов, без искусственного интеллекта, без недорогой военной техники сегодня не может быть и речи об эффективной адаптации к реалиям поля боя. В то же время нельзя забывать, что ключевым фактором остается обладание полным спектром возможностей во всех сферах, — подчеркнул министр.

Об этом он заявил на конференции в оборонной сфере Defence24Days в Варшаве, передает Telegram-канал Clash Report.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался, что республика готова отстаивать свои интересы с «более жестких позиций». Он подчеркнул, что страна должна увеличивать свой оборонный потенциал, укреплять армию и проводить реформы в ней, уделяя особое внимание технологической модернизации.