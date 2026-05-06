Польша объявила о планах создать сильнейшую армию в Европе

Стратегической целью для польских войск является создание армии из 500 тысяч военнослужащих, включая 300 тысяч профессионалов и 200 тысяч резервистов. Об этом в среду, 6 мая, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, в данный момент польский оборонный бюджет составляет 200 миллиардов злотых. В следующие несколько месяцев Вооруженные силы Польши сосредоточатся на таких направлениях развития, как беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности.
— Без дронов, без искусственного интеллекта, без недорогой военной техники сегодня не может быть и речи об эффективной адаптации к реалиям поля боя. В то же время нельзя забывать, что ключевым фактором остается обладание полным спектром возможностей во всех сферах, — подчеркнул министр.
Об этом он заявил на конференции в оборонной сфере Defence24Days в Варшаве, передает Telegram-канал Clash Report.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался, что республика готова отстаивать свои интересы с «более жестких позиций». Он подчеркнул, что страна должна увеличивать свой оборонный потенциал, укреплять армию и проводить реформы в ней, уделяя особое внимание технологической модернизации.