Ребенка с травмой головы доставили из реанимации Батайска в больницу в Ростове

По линии телемедицины было принято решение о транспортировке школьника.

Источник: Комсомольская правда

В ростовскую больницу доставили ребенка из Батайска, получившего травму головы. Об этом вечером в среду, 6 мая, рассказали в министерстве здравоохранения Донского региона.

— Изначально пострадавший поступил в Центральную городскую больницу Батайска. После обследования врачи провели телемедицинскую консультацию с профильными специалистами по линии санавиации, — прокомментировали в донском минздраве.

Было принято решение перевезти пациента в Областную детскую клиническую больницу Ростова-на-Дону.

— Сейчас ребенок получает всю необходимую помощь. Ситуацию держат на контроле в региональном минздраве, — добавили в министерстве.

