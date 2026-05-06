Ребенка с травмой головы доставили из реанимации Батайска в больницу в Ростове

В ростовскую больницу доставили ребенка из Батайска, получившего травму головы. Об этом вечером в среду, 6 мая, рассказали в министерстве здравоохранения Донского региона.
— Изначально пострадавший поступил в Центральную городскую больницу Батайска. После обследования врачи провели телемедицинскую консультацию с профильными специалистами по линии санавиации, — прокомментировали в донском минздраве.
Было принято решение перевезти пациента в Областную детскую клиническую больницу Ростова-на-Дону.
— Сейчас ребенок получает всю необходимую помощь. Ситуацию держат на контроле в региональном минздраве, — добавили в министерстве.
