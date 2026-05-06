Обвал валюты: эксперт Андреев спрогнозировал скорое падение доллара до 50 рублей

Управляющий активами Роман Андреев прогнозирует дальнейшее укрепление российской валюты. Он считает, что в ближайшие годы валютный курс может достичь отметки 51 рубль за доллар.
Однако точное время этого события предсказать сложно, поскольку рынки стали более маржинальными и традиционные циклы больше не работают. Основным драйвером укрепления рубля Андреев назвал ослабление доллара как мировой резервной валюты. Индекс доллара (DXY), по словам эксперта, снижается с 1984 года и находится на критическом уровне поддержки. Пробитие этого уровня может привести к резкому обвалу американской валюты.
— Прежде Соединенные Штаты могли импортировать инфляцию, но сделать это сейчас становится все труднее. Единственное, на чем держится американская валюта, — это доверие людей к доллару. Если же люди увидят, что DXY опустился ниже уровня поддержки, они испугаются и пойдут «в золото», — передает слова Андреева радио РБК.
Недавно курс доллара впервые за три года опустился до уровня 75 рублей за единицу.
Еще 19 марта курс евро, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, поднимался выше 100 рублей впервые с сентября 2025 года. К 12:17 по московскому времени курс евро рос на 1,44 рубля относительно предыдущего закрытия — до 98,04 рубля. Минутами ранее он повышался до 100,10 рубля.