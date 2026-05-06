Ветврач объяснила способности кошек к лечению

Ветврач Фроленко: вибрации при кошачьем мурчании способствуют облегчению боли.

Источник: Комсомольская правда

Кошки действительно могут облегчать состояние хозяина, но делают это неосознанно ложась на больное место. Об этом рассказала «Газете.Ru» ветеринарный врач Елена Фроленко.

— Кошки не лечат в прямом смысле слова, но сам факт их присутствия оказывает психотерапевтическое воздействие и облегчает боль. Кроме того, частота, с которой они мурлычут, находится в диапазоне, вибрации которой могут способствовать облегчению боли, — отметила эксперт.

Специалист отметила, что кошки ложатся на больное место потому, что воспаленные участки тела имеют более высокую температуру, и питомцы приходят полежать на более теплом месте.

В Испании нашли необычных помощников в борьбе с ментальными проблемами, и активно используют кошек в психосоциальной терапии. Они помогают пациентам с аутизмом, тревожными расстройствами и другими трудностями развития, сообщил Life.ru.