Россиянам дали советы по выбору шашлычного маринада

Выбор маринада для шашлыка зависит от вида мяса, так, например, для жестких сортов лучше всего подойдет уксус, а для жирных — лимонный сок. Такие советы озвучил в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.
— Уксус идеален для жестких сортов, так как он смягчает волокна. Кефир придает сочность, поэтому подходит для нежного мяса. Вино или лимонный сок добавляют пикантность, они оптимальны для мяса средней жирности, — сказал медик.
Эксперт уточнил, что маринада должно быть в меру — большое количество соли, сахара, острых специй и уксуса вызывают задержку жидкости, повышают давление и могут спровоцировать обострение гастрита.
При этом, несоблюдение правил температурного режима при хранении готового шашлыка может навредить здоровью, сообщил RT. Свежее охлаждённое мясо желательно приготовить в течение 10—12 часов после покупки, в идеале — в первые четыре часа.