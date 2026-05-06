Личные вещи Мэттью Перри выставят на благотворительный аукцион

Личные вещи актёра Мэттью Перри, сыгравшего Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выставят на благотворительный аукцион. Об этом сообщает The Guardian.
Торги пройдут 5 июня. Все вырученные средства направят в фонд Matthew Perry Foundation, созданный после смерти актёра для помощи людям с зависимостями.
Среди лотов — подписанный актёрами сценарий пилотной серии «Друзей», коллекция сценариев культовых эпизодов, статуэтка Гильдии киноактёров США, часы Перри с символикой Бэтмена и копия знаменитой жёлтой рамки с двери квартиры Моники и Рэйчел.
На аукцион также выставят предметы искусства из личной коллекции актёра, включая оригинальную работу Бэнкси. По оценкам организаторов, её стоимость может превысить 800 тысяч долларов.
Мэттью Перри умер в 2023 году в возрасте 54 лет. Причиной смерти были названы острые последствия приёма наркотических веществ.
В России голосом персонажа Чендлера Бинга долгое время говорил актёр дубляжа Сергей Быстрицкий, который скончался в 2026 году. Он называл Перри «великим артистом» и отмечал его уникальную манеру игры в сериале «Друзья».