Перед Белым домом в Вашингтоне в воскресенье, 14 июня, состоится «большая драка», которая ранее никогда не происходила. Об этом в среду, 6 мая, заявил президент США Дональд Трамп.
— 14 июня у нас будет большая драка. Этого никогда больше не произойдет, и этого никогда не происходило ранее, — подчеркнул американский лидер во время пресс-конференции.
Он добавил, что российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выиграл все 29 боев, в которых принимал участие, передает Telegram-канал Clash Report.
6 октября 2025 года Трамп сообщил, что 14 июня, в его день рождения, на лужайке перед Белым домом пройдет бой за звание чемпиона UFC. Он будет приурочен к 250-летию со дня подписания Декларации о независимости страны.
Американский лидер не раз посещал бои UFC. Кроме того, он поддерживает тесные контакты с главой организации Дэйной Уайт. Представители Белого дома подчеркнули, что Трамп настроен на бой «очень серьезно». В свою очередь в UFC отметили, что активно ведут переговоры с администрацией президента.