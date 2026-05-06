Рэпер Гуф ответил блогеру, обвинившему его в мошенничестве

Гуф заявил, что не в курсе ситуации, но пообещал в ней разобраться.

Источник: Комсомольская правда

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) ответил на обвинения блогера в мошенничестве с концертными билетами. Мужчине, якобы, пообещали билеты на выступления артиста за анонс мероприятия, однако, их он не получил. Сам Гуф заявил, что не в курсе ситуации, но пообещал в ней разобраться, передает Super.ru.

— Пусть этот Михаил даст контакт того самого человека, который обещал ему билеты за какую-то рекламу. Мы не занимаемся таким, — цитирует рэпера сайт.

Уточняется, что артист и его директор — родная сестра Гуфа, по их словам, не имеют отношения к менеджеру, который общался с блогером.

KP.RU сообщил, что рэпер Гуф впервые высказался об отмене приговора по резонансному делу о драке в бане. Артист признался, что очень рад такому развитию событий и пообещал больше никогда не ввязываться в уличные конфликты.