Рэпер Гуф ответил блогеру, обвинившему его в мошенничестве

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) ответил на обвинения блогера в мошенничестве с концертными билетами. Мужчине, якобы, пообещали билеты на выступления артиста за анонс мероприятия, однако, их он не получил. Сам Гуф заявил, что не в курсе ситуации, но пообещал в ней разобраться, передает Super.ru.
— Пусть этот Михаил даст контакт того самого человека, который обещал ему билеты за какую-то рекламу. Мы не занимаемся таким, — цитирует рэпера сайт.
Уточняется, что артист и его директор — родная сестра Гуфа, по их словам, не имеют отношения к менеджеру, который общался с блогером.
