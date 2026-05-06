Психолог Зуева рассказала, как бороться с соседями, собирающими мусор

Хординг является тяжелым психическим расстройством, при котором хлам дает больному иллюзию безопасности, а попытки выбросить мусор вызывают панику и агрессию. Об этом РИАМО рассказала психолог Мария Зуева.
По словам специалиста, вызов психиатрической бригады или скорой помощи обычно бесполезен, поскольку складирование мусора не считается острой угрозой жизни.
Зуева объяснила, что признать человека недееспособным можно только через суд, собирая месяцами акты от участкового, СЭС, МЧС и управляющей компании о серьезном нарушении санитарных и пожарных норм.
После судебно-психиатрической экспертизы назначается опекун. Только он получает законное право вскрыть квартиру, вывезти мусор и организовать лечение больного. Для этого необходимо доказать, что человек полностью не руководит своими действиями, например, на фоне тяжелой деменции или шизофрении, заключила Зуева.
