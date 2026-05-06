Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог Зуева рассказала, как бороться с соседями, собирающими мусор

Психолог Мария Зуева посоветовала обращаться в суд для борьбы с собирающим в своей квартире мусор соседом.

Источник: Freepik

Хординг является тяжелым психическим расстройством, при котором хлам дает больному иллюзию безопасности, а попытки выбросить мусор вызывают панику и агрессию. Об этом РИАМО рассказала психолог Мария Зуева.

По словам специалиста, вызов психиатрической бригады или скорой помощи обычно бесполезен, поскольку складирование мусора не считается острой угрозой жизни.

Зуева объяснила, что признать человека недееспособным можно только через суд, собирая месяцами акты от участкового, СЭС, МЧС и управляющей компании о серьезном нарушении санитарных и пожарных норм.

После судебно-психиатрической экспертизы назначается опекун. Только он получает законное право вскрыть квартиру, вывезти мусор и организовать лечение больного. Для этого необходимо доказать, что человек полностью не руководит своими действиями, например, на фоне тяжелой деменции или шизофрении, заключила Зуева.

Ранее психолог Светлана Качмар объяснила, почему некоторые люди захламляют свои квартиры.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше