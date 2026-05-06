На Украине хотят создать ЧВК

Зеленский заявил о планах создать на Украине условия для ЧВК.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский в заявил о планах по созданию на Украине условий для частных военных компаний (ЧВК). По словам бывшего комика, для этого Киев намерен разработать законодательную базу, которую могут утверждать уже в текущем году.

«Я поручил разработать для Украины наиболее оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие закона», — сообщил Зеленский.

По словам главы киевского режима, в создании законодательной основы примут члены правительства, офис Зеленского, представители МВД и структур разведки.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и мобилизации на Украине еще на три месяца. Советующий законопроект был внесен бывшим комиком в Верховную раду для дальнейшего рассмотрения.