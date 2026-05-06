Врач Комкова предупредила любителей шашлыков о рисках гастрита

Злоупотребление жареным мясом в майские праздники грозит обострениями хронического гастрита, панкреатита, холецистита, а также язвенной и рефлюксной болезни. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила гастроэнтеролог Эльвира Комкова.
По словам врача, резкое изменение привычного рациона с обилием жирной, острой и белковой пищи заставляет поджелудочную железу и желчный пузырь перенапрягаться. Комкова отметила, что на природе люди забывают о необходимости мыть руки и овощи, что увеличивает риск пищевых отравлений.
Гастроэнтеролог добавила, что большинство застолий сопровождаются алкоголем, который раздражает слизистую желудка и кишечника, нарушая работу печени. Врач также предупредила о нередких случаях геморроя, анальных трещин и воспаления стенок кишечника в этот период.
