Ветеринар Шнайдер рассказала, нравится ли кошкам шлепанье по ягодицам

Во время шлепанья по ягодицам кошка может замереть, что свидетельствует о стрессовой реакции. Кроме того, в роликах в соцсетях со шлепками многие животные вздрагивают, мяукают или отворачиваются. Об этом рассказала ветеринар Саския Шнайдер, которая специализируется на здоровье кошек.
Она предупредила, что даже внешне спокойная кошка в этот момент может испытывать стресс, а за неподвижным состоянием часто скрывается скрытый испуг и дискомфорт.
— Многие считают, что их кошке понравится такое обращение. В противном случае она тоже могла бы уйти. Однако не каждая кошка реагирует бегством или нападением, — отметила специалист в беседе с газетой Bild.
При этом Шнайдер подчеркнула, что не все кошки пугаются шлепков: в редких случаях это может приносить животным удовольствие. Для проверки своего питомца она посоветовала слегка постучать по ягодице кошки плоской рукой, а затем ненадолго остановиться. В случае если она отворачивается или выглядит напряженной, стоит немедленно прекратить.
