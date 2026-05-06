Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики» стартовал в Калининграде

В Калининграде сегодня, 6 мая, стартовал Открытый Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики». Третий по счёту турнир снова принимает Дворец спорта «Автотор-Арена», и в этом году его посвятили 80-летию Калининградской области.
За три дня — с 6 по 8 мая — награды разыграют около 1200 спортсменов до 21 года из 33 регионов России и Республики Беларусь. Дисциплин двенадцать: от борцовских в первый день, ударных — во второй, а в третий — суперфиналы в абсолютной весовой категории и мужской панкратион. Общий призовой фонд — 6,5 миллиона рублей, а главный приз суперфинала — электромобиль АМБЕРАВТО A5 производства завода «Автотор».
Губернатор Алексей Беспрозванных на открытии отметил, что фестиваль даёт участникам возможность познакомиться с Калининградской областью — «её возможностями, гостеприимством и спортивной инфраструктурой». Вместе с этим он поблагодарил компанию «Автотор» за создание столь масштабной спортивной инфраструктуры, позволяющей принимать всероссийские и международные соревнования самого высокого класса.
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, в своё время закладывавший первый камень в основание комплекса, признался, что реальность превзошла ожидания: «Я предполагал, что здесь будет хорошо, но не ожидал, что настолько. Дворец спорта производит очень сильное впечатление — масштабом, продуманностью и организационными возможностями».
Основатель и главный акционер «Автотора» Владимир Щербаков связал появление и арены, и самого фестиваля с личностью Карелина: «Вдохновителем многих начинаний — от идеи Кубка Балтики до строительства этого комплекса — стал Александр Карелин». По его словам, проект задумывался как пространство для честного соперничества, где молодые спортсмены могут «проверить характер, мастерство и волю», а конкуренция остаётся уважительной и дисциплинированной.
За три года «Кубок Балтики» превратился в одно из крупнейших спортивных событий региона. Приезд почти 1200 участников под крышу арены, построенной специально под мероприятия всероссийского уровня, — само по себе показатель того, что инфраструктура начала работать на тот масштаб, ради которого создавалась.
«Здесь, на одной площадке, встречаются представители разных видов единоборств, чтобы в открытой и уважительной борьбе определить сильнейших. Для нас особенно важно, что это происходит не случайно и не стихийно, а в атмосфере спорта, дисциплины, взаимного уважения и настоящего соревновательного духа. Мы благодарны всем участникам за готовность принять этот вызов, за внутреннюю силу, за желание показать себя и двигаться вперёд», — заключил Владимир Щербаков.
